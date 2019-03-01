Вашингтон, 1 марта, 2019, 14:58 — ИА Регнум. 99% игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) проголосовали за участие в Олимпийских играх. Об этом сообщает The Athletic.

Хоккейный шлем

Отмечается, что журналисты издания провели анонимный опрос среди хоккеистов. В нём приняли участие 100 игроков из Восточной конференции и 98 — из Западной.

Один из вопросов, которые задавались игрокам, звучал так: «Должны ли игроки НХЛ играть на Олимпиаде?». 99% игроков ответили «да», и только один высказался против, заявив, что не любит прерывать сезон.

Напомним, зимняя Олимпиада 2018 года в Пхёнчхане прошла без игроков НХЛ, поскольку лига запретила своим хоккеистам участвовать в играх.

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