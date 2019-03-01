Великий Новгород, 1 марта, 2019, 14:57 — ИА Регнум. Будущие экономисты Новгородского государственного университета (НовГУ) им. Ярослава Мудрого проводят анкетирование новгородских семей с детьми, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, сообщает 1 марта пресс-служба вуза.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

Работа проводится в рамках рабочего плана приоритетного регионального проекта по повышению реальных доходов граждан и снижению уровня бедности. Исполнителем мероприятий по этому плану является НовГУ.

В вузе напомнили, что Новгородская область вошла в число восьми регионов, реализующих пилотные проекты в этой сфере. Также Минтруда России включил в список участников проекта Кабардино-Балкарию, Татарию, Приморский край, Ивановскую, Липецкую, Нижегородскую, Новгородскую и Томскую области.

Отмечается, что участниками проекта стали не только самые бедные территории. Так, по данным Росстата, в Кабардино-Балкарии 24,1% населения имеет доходы ниже прожиточного минимума, в Томской области — 17,5%, в Новгородской — 14,8%, в Приморском крае — 14,7%, в Ивановской области — 14,3%, в Нижегородской — 9,9%, в Липецкой — 9%, а в Татарии — всего 7,7%.

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