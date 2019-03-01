Вашингтон, 1 марта, 2019, 14:50 — ИА Регнум. Сегодня, 1 марта, ракетный эсминец военно-морских сил США «Дональд Кук» (Donald Cook) покинул Чёрное море. Об этом сообщается на сайте Шестого флота ВМС Соединённых Штатов.

Эсминец ВМС США Donald Cook

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В сообщении уточняется, что эсминец США начал объявленный ранее переход в южном направлении через международный пролив Босфор.

«Находится на пути к Средиземному морю 1 марта после проведения морских операций по обеспечению безопасности в Черном море», — приводит ТАСС текст заявления флота.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 1 марта, ракетный эсминец USS США «Дональд Кук» проплыл рядом с двумя кораблями Черноморского флота (ЧФ) России в Эгейском море — сторожевым кораблём «Адмирал Эссен» и фрегатом «Адмирал Макаров», который двигался во встречном направлении.

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До этого с 25 февраля американский корабль, на вооружении которого находятся 56 крылатых ракет «Томагавк» с дальностью действия более 1,5 тыс. км, зашёл в порт Одессы, где пробыл до 27 февраля. Ранее эсминец совершал заход в порт Батуми, где участвовал в совместных учениях с Береговой охраной пограничной полиции МВД Грузии.