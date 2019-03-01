Москва, 1 марта, 2019, 14:42 — ИА Регнум. Известный российский дрессировщик кошек Юрий Куклачев в интервью журналистам посоветовал людям дарить кошкам больше внимания и гладить их не менее 5−10 минут в день. Это он сделал 1 марта, когда в России празднуют День кошек, сообщило агентство «Москва».

Пьер Огюст Ренуар. Портрет мадемуазель Жюли Мане с кошкой

Дрессировщик отметил, что главная радость для кошки — когда ей не мешают. Куклачёв сказал, что если хозяева будут уделять своим питомцам больше внимания, то они будут освобождаться от «негативной энергии» и будут чувствовать себя более здоровыми и умиротворёнными.

Заслуженный артист РФ посоветовал людям при выборе кошки у заводчика или в приюте помнить, что не человек выбирает кошку, а кошка — человека. «Поэтому сначала нужно поиграть со всеми, всем уделить внимание и посмотреть, кто к вам ближе, кто сам к вам потянется», — сказал Куклачев.

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Напомним, дрессировщик Юрий Куклачев начал выступать с кошками в середине 70-х годов XX века. Он получил звание народного артиста РСФСР в 1986 году. Театр кошек Куклачева был открыт в Москве в феврале 1990 года.