Москва, 1 марта, 2019, 14:24 — ИА Регнум. Соединенные Штаты планируют закупить в одном из восточноевропейских государств переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК), а также другие виды вооружений и переправить их в приграничные с Венесуэлой страны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Американский солдат с ПЗРК FIM-92 Stinger

«США планируют закупить в одной из восточноевропейских стран стрелковое оружие, минометы, переносные зенитные ракетные комплексы, ряд других видов вооружений и переправить это поближе к Венесуэле», — заявил Лавров по итогам переговоров с вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригесом.

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По словам министра, США планируют перенаправить оружие с помощью одной из авиакомпании на постсоветском пространстве, которая «абсолютна послушна Вашингтону».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США планируют закупить оружие для оппозиции в Венесуэле в странах Восточной Европы. Об этом же заявил глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса, который отметил, что оружие для проамериканской оппозиции закупается в странах Восточной Европы.

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