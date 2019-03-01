Гастрономический фестиваль «Московская масленица» — фоторепортаж
Москва, 1 марта, 2019, 17:00 — ИА Регнум. В столице начал свою работу фестиваль «Московская масленица»: с 1 по 10 марта москвичей и гостей столицы ждут праздничные представления на центральных и окраинных площадках города. За 10 дней работы фестиваля посетители смогут не только отведать лучшие гастрономические блюда, но и увидеть более 200 концертов и 150 спектаклей.
Гостей ждут кулинарные и творческие мастер-классы, уличные игры, театральные выступления и другие развлечения для всей семьи. Отведать блины и другие угощения русской кухни можно будет на 23 тематических площадках города, а также территории нескольких парков.
На Манежной площади посетителям расскажут о традициях русского чаепития, а Тверскую площадь в этом году решили посвятить персонажам русских сказок. Иван-царевич, Финист Ясный сокол, Василиса Премудрая и другие знакомые с детства герои подготовили для гостей кулинарные мастер-классы.
Организатором фестиваля «Московская масленица» ежегодно выступает цикл уличных городских мероприятий «Московские сезоны». В 2018 году его гостями стали 4,75 млн человек. Они приобрели около 250 тыс. блинов и посетили около трёх тысяч развлекательных мероприятий.
Напомним, проводить зиму в столице можно будет на 90 площадках с 4 по 10 марта. Всего состоится более 110 мероприятий. Посещение большинства праздничных мероприятий будет бесплатным.