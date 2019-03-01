Москва, 1 марта, 2019, 17:00 — ИА Регнум. В столице начал свою работу фестиваль «Московская масленица»: с 1 по 10 марта москвичей и гостей столицы ждут праздничные представления на центральных и окраинных площадках города. За 10 дней работы фестиваля посетители смогут не только отведать лучшие гастрономические блюда, но и увидеть более 200 концертов и 150 спектаклей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Московская масленица» на Тверской площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Московская масленица» на Тверской площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Московская масленица» на Тверской площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Московская масленица» на Манежной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Московская масленица» на Манежной площади

Гостей ждут кулинарные и творческие мастер-классы, уличные игры, театральные выступления и другие развлечения для всей семьи. Отведать блины и другие угощения русской кухни можно будет на 23 тематических площадках города, а также территории нескольких парков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Московская масленица» на Манежной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Московская масленица» на Манежной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Московская масленица» на Манежной площади

На Манежной площади посетителям расскажут о традициях русского чаепития, а Тверскую площадь в этом году решили посвятить персонажам русских сказок. Иван-царевич, Финист Ясный сокол, Василиса Премудрая и другие знакомые с детства герои подготовили для гостей кулинарные мастер-классы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Московская масленица» на Манежной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Московская масленица» на Площади Революции

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Московская масленица» на Тверской площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Московская масленица» на Тверской площади

Организатором фестиваля «Московская масленица» ежегодно выступает цикл уличных городских мероприятий «Московские сезоны». В 2018 году его гостями стали 4,75 млн человек. Они приобрели около 250 тыс. блинов и посетили около трёх тысяч развлекательных мероприятий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Московская масленица» на Тверской площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Московская масленица» на Манежной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Московская масленица» на Манежной площади

Напомним, проводить зиму в столице можно будет на 90 площадках с 4 по 10 марта. Всего состоится более 110 мероприятий. Посещение большинства праздничных мероприятий будет бесплатным.