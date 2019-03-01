Киев, 1 марта, 2019, 14:27 — ИА Регнум. За последние четыре года Украине удалось выйти из преддефолтного состояния, заявил вице-премьер министр Украины Павел Розенко, сообщил 1 марта официальный сайт правительства Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

«Сейчас мы уже вышли на траекторию полноценного и стабильного повышения социальных стандартов и вошли в тот период, когда в течение двух последних лет экономика показывает стабильный рост», — отметил он.

По заверениям чиновника, правительство Украины получило возможность повышать заработные платы, пенсии, а также уровень жизни жителей Украины в целом.

Розенко отметил, что социальные стандарты на Украине неуклонно повышаются с 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил о том, что украинские власти наконец получили возможность начать борьбу с бедностью. Одним из проявлений этой «борьбы» стали разовые доплаты к пенсиям, которые получат пенсионеры незадолго до процедуры голосования на выборах президента страны.

Читайте также: Власти Украины наконец могут начать борьбу с бедностью — Порошенко