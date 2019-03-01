Барнаул, 1 марта, 2019, 14:21 — ИА Регнум. Запуск горячей линии по вопросам профилактики кори, анонсированный Роспотребнадзором, необходим потому, что в России существует риск эпидемии кори из-за так называемых «отказников», считает кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания («Единая Россия») Павел Шумихин. Отвечая на вопрос ИА REGNUM относительно причин, побудивших надзорное ведомство информировать граждан посредством горячей линии, он пояснил:

Цитата из м/ф «Про бегемота, который боялся прививок». реж. Леонид Амальрик. 1966. СССР Страх прививки

«В России в настоящее время сформирована достаточно серьезная иммунная прослойка населения, препятствующая возникновению эпидемии кори. Однако в последние годы появляются весьма активные в соцсетях «отказники», которые распространяют недостоверную информацию о вредных последствиях вакцинации и быстро находят последователей. Круг таких людей, безответственных с точки зрения научного медицинского сообщества, всё время расширяется. Это чревато уменьшением иммунной прослойки населения и в перспективе — риском эпидемии кори. Примером является Новосибирская область, где недавно произошла крупная вспышка кори среди лиц, отказавшихся от иммунизации.

Читайте также: Новосибирские власти вспышку кори связали с отказом жителей от вакцинации

Одной из мер воздействия государства в целях предупреждения сложившейся ситуации является санпросветработа, что и реализуется открытием «горячей линии». Кстати, проблемы иммунопрофилактики кори и других инфекционных заболеваний обсуждались на последнем заседании комитета по здравоохранению и науке алтайского парламенте с участием краевого министра здравоохранения Дмитрия Попова».

Напомним, ранее сообщалось, что Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) с 4 по 18 марта запускает «горячую линию» по вопросам профилактики кори. Необходимость в этом объясняют высокой востребованностью гражданами информации о мерах профилактики кори, а также значительным количеством случаев кори в мире.