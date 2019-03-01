Глендейл, США, 1 марта, 2019, 14:16 — ИА Регнум. Нападающий «Аризоны Койотс» Брэд Ричардсон признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 1 марта сообщается на сайте лиги.

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В матче с «Ванкувер Кэнакс» (5:2) Ричардсон забросил четыре шайбы. Этот покер стал для него первым в карьере.

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Второй звездой стал форвард «Вегас Голден Найтс» Райлли Смит, который оформил дубль в матче с «Флоридой Пантерз» (6:5).

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Замкнул тройку голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Робин Ленер, отразивший 34 броска из 35 в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:1).

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