Москва, 1 марта, 2019, 14:15 — ИА Регнум. В Москве в хирургическое отделение госпитализирован ученик пятого класса школы №1574. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

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По словам источника, 11-летний подросток, сообщивший об избиении со стороны одноклассника, поступил в медицинское учреждение 28 февраля.

«За помощью … обратился (к врачам) 11-летний ученик пятого класса», — отметил собеседник агентства.

По предварительным данным, школьник получил тупую травму поясничной области, а также ушиб и гематому.

По данному факту проводится проверка.

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