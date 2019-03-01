Москва, 1 марта, 2019, 14:15 — ИА Регнум. Ставки по ипотечным кредитам в России реально могут снижаться, даже если нет снижения ключевой ставки ЦБ РФ, но только если государственные программы стимулирования ипотеки затронут значительную часть неудовлетворенного спроса, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) Эльман Мехтиев.

AlexanderStein Ипотека

«Такое стимулирование должно быть сбалансировано с требованиями Банка России по ограничению кредитования продажи недвижимости с предоплатой менее 20% от стоимости объекта. Кредиторы заинтересованы в снижении ставок, так как это означает более высокие продажи, но не за счёт качества кредитов», — пояснил эксперт.

Рынок профессионального взыскания в России пока ещё мало работает с долгами по ипотеке, и поэтому говорить о значительном влиянии такого снижения на этот рынок не приходится.

«Самим же потребителям в этой ситуации помогло бы больше не только снижение ставки, но и субсидирование страхования отсутствия первоначального взноса, что увеличит их шансы на получение кредита даже в том случае, если денег на 20%-й аванс у них нет», — высказал своё мнение Мехтиев.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что понижения ставки по ипотеке в России до 8% вряд ли стоит ждать в 2019 году. Скорее всего, это произойдёт в 2020 году.

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