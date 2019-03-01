Козельск, Калужская область, 1 марта, 2019, 14:13 — ИА Регнум. В туристическом комплексе «Карс» в Козельске Калужской области 28 февраля состоялся IV региональный съезд представителей сельского туризма. Его организаторами выступили министерство экономического развития региона и туристско-информационный центр «Калужский край», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Admoblkaluga.ru Участники IV регионального съезда представителей сельского туризма.

Представители Ассоциации сельского и агротуризма Калужской области подвели итоги работы за 2018 год. На съезде состоялся также показ видеоролика «Сельское лето — 2018», занявшего первое место в номинации «Люди и события. Событийный туризм» на международном туристском фестивале-конкурсе видео, фото и анимации «Диво Евразии».

В рамках государственной программы «Развитие туризма в Калужской области до 2024 года» субсидии на укрепление материально-технической базы получили 80 субъектов агротуризма региона на общую сумму 15,72 млн рублей, одновременно вложив собственные инвестиции в объеме более 100 млн рублей. Эти средства пошли на строительство новых объектов, расширение и благоустройство действующих.

Кроме того, продвижение туристского потенциала Калужской области организуется на профильных выставках, как в России, так и за рубежом. Действующие меры позволили за семь лет вдвое увеличить количество объектов сельского туризма области. В настоящее время в Калужском регионе находится более 615 гостевых домов, а деятельность, связанную с агротуризмом, ведут свыше 115 предпринимателей.