Ярославль, 1 марта, 2019, 14:01 — ИА Регнум. В Ярославской области с 1 марта родители учеников начальной школы стали отказываться от организованного питания в школьных столовых. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Школьная столовая

С 1 марта в школах отменена 50-процентная скидка на завтрак для учеников 1−4 классов. Получить ее теперь могут только семьи, которые докажут, что они малоимущие. Бесплатно продолжают питаться многодетные и ряд других льготных категорий. Как оказалось, за полную стоимость готовы питаться не все дети.

«В классе моего сына (1 класс) 27 человек. Раньше на завтрак ходили все. Перед 1 марта был проведен сбор информации, кто будет и дальше питаться в школьной столовой, а кто — не будет вообще. Ходить на завтрак будет теперь 16 человек, из них 6 льготников бесплатно, 2 — за полцены. Только 8 человек из 27 будут платить за завтрак 50 рублей», — написала на своей странице в Facebook мама первоклассника из Переславля-Залесского Наталья Власова.

Власти Ярославской области уверяли, что большинство семей продолжат получать льготу, так как уровень доходов в семье для этого не должен превышать 15 975 рублей. Но, как видно по примеру одного класса, лишь 2 семьи из 27 смогли подтвердить это сохранить льготу.

Схожая ситуация и в областном центре. Как рассказал на условиях анонимности директор одной из школ, к 1 марта лишь 5 семей из более чем 500 смогли собрать нужные справки.

«Почти половина детей останется в классе, когда остальные пойдут на завтрак. У кого-то будет с собой перекус, у кого-то — нет. У меня нет слов, чтобы описать возмущение отменой льгот по питанию для учеников начальной школы. Дети с первого класса будут учиться социальному расслоению и осознанию того, как заботится о них государство. Зато себе любимым депутаты областной Думы зарплаты не урезали. Зачем же, в самом деле?» — пишет Наталья Власова.

Гнев матери можно считать справедливым, учитывая тот факт, что сохранение всех социальных льгот было одним из пунктов предвыборной программы партии «Единая Россия» в думу 7-го созыва. Приводим цитату из официально утвержденного документа:

«…депутаты фракции «Единая Россия» в Ярославской областной думе единогласно выступают за сохранение всех предусмотренных ранее мер социальной поддержки разным категориям жителей», — говорится в предвыборной программе ЯРО ВПП «Единая Россия» на выборах депутатов Ярославской областной думы 7 созыва.

Yaroslavl.er.ru Фрагмент предвыборной программы «Единой России»

Выборы депутатов Ярославской областной думы прошли 9 сентября. Уже 20 ноября областная дума, в которой большинство составляют депутаты «Единой России», проголосовала за отмену 50-процентной льготы на оплату завтраков младших школьников и компенсаций всем родителям детей, посещающих детский сад.