Минск, 1 марта, 2019, 13:52 — ИА Регнум. «Я не хочу, чтобы Украина была площадкой розыгрыша больших государств», — заявил сегодня, 1 марта, Александр Лукашенко в ходе мероприятия «Большой разговор с президентом», комментируя проблемы на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Победу в ходе президентских выборах на Украине одержит Пётр Порошенко, уверен белорусский лидер. «Это точно», — сказал он. По прогнозу Лукашенко, во второй тур выйдут Порошенко и комик Владимир Зеленский.

«Что происходит на Украине — согласитесь, это ужас. Но люди работают», — сказал Лукашенко.