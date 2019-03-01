Москва, 1 марта, 2019, 13:49 — ИА Регнум. Заместителя руководителя департамента информационных технологий Москвы Анну Пашкевич уволили с занимаемой должности. Соответствующее распоряжение мэра столицы Сергея Собянина 1 марта опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Сабянин

Документ подписан 28 февраля 2019 года. Пашкевич уходит в отставку «по собственной инициативе».

Ранее уволился заместитель руководителя департамента здравоохранения столицы Илья Пульнер. Также на этой неделе стало известно об отставках двух глав управ районов Москвы — Тропарёво-Никулино и Дорогомилово. Все покинули должности по собственному желанию. Позднее Хорошёвский суд Москвы арестовал уже бывшего главу управы Дорогомилово Алексея Чепикова по делу о мошенничестве.