Рига, 1 марта, 2019, 13:46 — ИА Регнум.

Скриншот странцы «Дикая природа Латвии» в Facebook Дельфин у берега Риги

Уникальное явление для Латвии сегодня можно наблюдать в Риге, сообщают латвийские СМИ. У побережья замечены дельфины, обитание которых в Балтийском море в принципе нехарактерно, а по словам специалистов — особенно в зимний период.

Сообщается, что первый раз дельфины были замечены в порту Лиепае командой лоцманского катера Ausma. Видео, снятое очевидцами, было размещено на странице Лиепайской специальной экономической зоны в Facebook.

Как отмечается на странице «Дикая природа Латвии» в социальной сети Facebook, проявив немного терпения, за дельфинами можно понаблюдать с мангальского мола. Дельфины афалины крайне редко заплывают погостить в Балтийское море и обычно не заходят дальше Польши. С 16 февраля дельфины держатся в Риге в устье Даугавы.

Скриншот странцы «Дикая природа Латвии» в Facebook Дельфин в Латвии

Как отмечает новостной портал mixnews.lv, в последний раз дельфины были замечены в водах Балтийского моря в 2015 году, тогда их заметили неподалеку от литовской Смильтине на Куршской косе.

Как отмечает эксперт управления по защите окружающей среды, зоолог Валдис Пилатс вероятно, первое появление в Латвии дельфина в зимний период.

В балтийском море обитают 16 видов дельфинов, но, в Латвии их видно редко. Чаще всего их можно увидеть у западных берегов, к примеру, в Польше. После Второй мировой войны популяция дельфинов в Балтийском море сократилась до пары сотен.