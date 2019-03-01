Санкт-Петербург, 1 марта, 2019, 13:45 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов 1 марта возложил цветы к памятнику, посвященному подвигу шестой роты 76-й Псковской дивизии ВДВ, в Парке боевого братства в Невском районе города.

Gov.spb.ru Церемония у памятника 6-й роте

Из 90 бойцов шестой роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ в жестоком бою с террористами в Чечне 1 марта 2000 года погибли 84 десантника, 15 из которых были жителями Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Еще несколько бойцов и офицеров учились в городе на Неве.

«Мы сегодня вспоминаем бойцов шестой роты 76-й Псковской дивизии ВДВ. 19 лет назад эти молодые ребята приняли неравный, страшный бой. Но в истории России их подвиг навсегда останется примером невероятной силы духа и мужества», — сказал Александр Беглов.

Памятник бойцам шестой роты был открыт в Петербурге в 15-летнюю годовщину сражения в Аргунском ущелье.

В церемонии вместе с врио губернатора участвовали депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, общественные активисты, жители города. Память воинов-десантников почтили минутой молчания.

Напомним, 1 марта 2000 года шестой роте удалось предотвратить прорыв на оперативный простор хорошо вооруженной группировки боевиков численностью около 2000 человек. Позже 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 — посмертно. 69 солдат и офицеров награждены орденом Мужества, 63 из них — посмертно.

Добавим, что 28 февраля в спортивном комплексе «Юбилейный» в Петербурге состоялось торжественное открытие XIX Всероссийского юношеского турнира по самбо, посвященного памяти подвига шестой роты ВДВ.