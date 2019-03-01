Минск, 1 марта, 2019, 13:24 — ИА Регнум. «Бессмертный полк» — «блестящая акция», однако вторичная по отношению к белорусской официозной акции «Беларусь помнит», которая якобы была придумана раньше, чем «Бессмертный полк». Об этом заявил сегодня, 1 марта, Александр Лукашенко в ходе мероприятия «Большой разговор с президентом».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Бессмертный полк» под именем «Беларусь помнит» значительно раньше появилась в Белоруссии, и россияне об этом помнят», — заявил Лукашенко.

Он отметил: «Вы же у нас передрали эту идею, помните — «Беларусь помнит?».

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Лукашенко также прокомментировал проблему создания государственной идеологии постсоветской республики, отметив: патриотизм, суверенитет, независимость — всё это не то, что подходит в качестве национальной идеи белорусов. Он не уточнил, сколько на это было потрачено бюджетных денег и кто ответил за отсутствие результата, отметив лишь, что взявшиеся за эту работу продемонстрировали «жуткий махровый формализм и бюрократизм в жутком проявлении советских времён».

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«Мы до сих пор не смогли чётко сформулировать национальную идею — вот такую идею, которая захватила бы весь белорусский народ», — заявил Лукашенко.

Он также прокомментировал празднование в Белоруссии даты 7 ноября и внезапно обратился к предпринимателям: «Не будьте жлобьём! Заработали копейку — поделитесь!».

Затем он снова вернулся к проблемам нациестроительства и коснулся проблемы ревизионизма в официальной историографии, пообещав: «Мы на государственном уровне примем решение по БНР».

За 2,5 часа Лукашенко ответил на четыре вопроса. Он предложил сделать перерыв, однако президентский пресс-секретарь Наталья Эйсмонт предоставила слово китайскому корреспонденту.