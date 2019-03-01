Вашингтон, 1 марта, 2019, 13:13 — ИА Регнум. Учёные из США пришли к выводу, что черты характера домашних собак зависят от возраста. Об этом сообщается в журнале Journal of Research in Personality.

Константин Маковский. В мастерской художника (Маленький вор) (фрагмент). 1881

Учёные выделили у собак пять черт характера: боязливость, активность, реакция на дрессировку, агрессивность в адрес людей и агрессивность в адрес других животных.

Затем они опросили владельцев 1681 собаки разных пород в возрасте от нескольких месяцев до 15 лет. Вопросы касались поведения и привычек собак.

Выяснилось, что наличие определенных черт характера сильно коррелирует с возрастом животного. Так, например, собаки в возрасте от 7,4 года и старше отличаются позитивной реакцией на дрессировку. А наиболее агрессивными в отношении других животных являются собаки в возрасте около 7,7 года.

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