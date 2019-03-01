В Туве при реконструкции моста через Енисей украли более 60 млн руб
Кызыл, 1 марта, 2019, 13:24 — ИА Регнум. В Туве выявлен факт хищения бюджетных средств, предусмотренных на реконструкцию коммунального моста через Енисей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Из официального сообщения региональной прокуратуры следует, что мошенничество было выявлено при проверке исполнения государственного контракта, заключенного между ГКУ РТ «Тываавтодор» и ООО «Восток» стоимостью 250 млн рублей. Как оказалось, более 61 млн рублей из этой суммы, оплаченные ГКУ РТ «Тываавтодор», не были выполнены и вообще не предусматривались контрактом. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, а именно мошенничество, совершенное в особо крупном размере.
Напомним, мост через Енисей был крупнейшей стройкой в столице Тувы в 60-х годах прошлого века, он был введен в эксплуатацию в 1963 году. Его плановая проходимость составляла 8 тысяч автомобилей в день. За эти годы пропускная способность моста перестала справляться с пассажиропотоком растущего Правобережного микрорайона Кызыла. Правительству Тувы удалось защитить проект реконструкции. Старт крупномасштабной стройки дал глава Тувы Шолбан Кара-оол в ноябре 2017 года.
По словам главы регионального минтранса Олега Бады, строителям удалось более чем на месяц опередить график возведения нового мостового перехода, за что федеральное правительство решило поощрить Туву бонусом в размере 50 млн. рублей. Общая стоимость проекта 1 млрд. 285 млн. рублей.