Кызыл, 1 марта, 2019, 13:24 — ИА Регнум. В Туве выявлен факт хищения бюджетных средств, предусмотренных на реконструкцию коммунального моста через Енисей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Tuvaonline.ru Реконструкция Коммунального моста в Туве

Из официального сообщения региональной прокуратуры следует, что мошенничество было выявлено при проверке исполнения государственного контракта, заключенного между ГКУ РТ «Тываавтодор» и ООО «Восток» стоимостью 250 млн рублей. Как оказалось, более 61 млн рублей из этой суммы, оплаченные ГКУ РТ «Тываавтодор», не были выполнены и вообще не предусматривались контрактом. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, а именно мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

Цитата с сайта прокуратуры Тувы Прокуратурой республики выявлен факт хищения бюджетных средств, предусмотренных на реконструкцию коммунального моста через реку Енисей

Напомним, мост через Енисей был крупнейшей стройкой в столице Тувы в 60-х годах прошлого века, он был введен в эксплуатацию в 1963 году. Его плановая проходимость составляла 8 тысяч автомобилей в день. За эти годы пропускная способность моста перестала справляться с пассажиропотоком растущего Правобережного микрорайона Кызыла. Правительству Тувы удалось защитить проект реконструкции. Старт крупномасштабной стройки дал глава Тувы Шолбан Кара-оол в ноябре 2017 года.

По словам главы регионального минтранса Олега Бады, строителям удалось более чем на месяц опередить график возведения нового мостового перехода, за что федеральное правительство решило поощрить Туву бонусом в размере 50 млн. рублей. Общая стоимость проекта 1 млрд. 285 млн. рублей.