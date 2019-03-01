Ереван, 1 марта, 2019, 13:11 — ИА Регнум. «Возврата к нравам и отношениям прошлого не может быть. Армения не вернется ко временам коррупции, политических преследований, политического насилия, нарушения и попрания прав, вседозволенности и беспредела». Об этом заявил в послании к гражданам Армении по случаю 1 марта премьер-министр Никол Пашинян.

Солдаты в центре Еревана. 2 марта, 2008 г

Он также принес извинения всем жертвам 1 марта 2008 года, жертвам всех политических убийств в Армении с момента обретения независимости, всем гражданам и политическим силам, подвергшимся политическим преследованиям

«Я также прошу прощения за все избирательные фальсификации в Армении, за организованные и координируемые правящей элитой незаконные действия, за коррупцию и политические убийства, заявляя, что страница решения проблем посредством насилия отныне в Армении закрыта — я так воспринимаю вотум доверия, данный нам гражданами», — сказал Пашинян.

В послании премьер-министра также говорится: «Ровно 11 лет назад в этот день, 1 марта 2008 года, в центре Еревана, столицы Армении, была пролита кровь.

Власти того времени использовали незаконную силу против мирных демонстрантов, в результате чего 8 граждан Армении были убиты, еще двое скончались позже от полученных в тот день ранений.

Пятеро из них погибли в результате огнестрельного ранения, трое — в результате использования спецоружия «Черемуха-7», один человек — от осколочной травмы, еще один человек — от ранения, нанесенного тупым предметом.

Спустя 11 лет после этих событий крайне важно дать политическую оценку произошедшему. И теперь я считаю необходимым заявить, что действия правящей в 2008 году элиты вовсе не были направлены против отдельно взятой силы, группы или личности, главной и, пожалуй, единственной целью этого насилия и противоправных действий был гражданин Республики Армения: его право, его достоинство и его свобода.

Жертвами 1 марта являются не только Гор Клоян, Армен Фарманян, Тигран Хачатрян, Ованнес Ованнисян, Давид Петросян, Закар Ованнисян, Григор Геворгян, Самвел Арутюнян, Гамлет Тадевосян, Тигран Абгарян, но и каждый гражданин Республики Армения, каждый демонстрант, который борется за свои права, потому что убийца, когда производил выстрел, не знал, например, что стреляет конкретно в Давида Петросяна, который родился 16 апреля 1974 года в Ереване.

Убийца не знал, что он стреляет в Давида Петросяна, но он точно знал, что стреляет в гражданина Республики Армения. Следовательно, каждый выстрел по жертвам 1 марта — это выстрел по каждому из нас.

1 марта 2008 года, однако, не было явлением, которое началось тем утром, это стало взрывом против накопленных угнетающих Армению и армянский народ в течение долгих лет незаконных действий, избирательных фальсификаций, политических убийств, преследований и произвола.

Эти недопустимые явления в нашей жизни, к сожалению, очень быстро проявились после провозглашения независимости Третьей республики, когда казалось, что демократия одержала необратимую победу.

И ввиду этих плохих воспоминаний и сегодня часто звучат озабоченности и опасения о том, что и после ненасильственной бархатной народной революции 2018 года, после победы демократии Армения может попасть в тот же круговорот, в который попала вскоре после обретения независимости.

И сегодня, 1 марта 2019 года, я хочу четко заявить, что возврата к нравам и отношениям прошлого не может быть. Армения не вернется ко временам коррупции, политических преследований, политического насилия, нарушения и попрания прав, вседозволенности и беспредела.

Для того, чтобы выразить нашу всеобщую приверженность ценностям произошедшей весной 2018 года ненасильственной бархатной народной революции, я, как глава Республики Армения, от имени государства приношу извинения всем жертвам 1 марта 2008 года, жертвам всех политических убийств в Армении с момента обретения независимости, всем гражданам и политическим силам, подвергшимся политическим преследованиям.

Я также прошу прощения за все избирательные фальсификации в Армении, за организованные и координируемые правящей элитой незаконные действия, за коррупцию и политические убийства, заявляя, что страница решения проблем посредством насилия отныне в Армении закрыта — я так воспринимаю вотум доверия, данный нам гражданами.

Наша миссия состоит в том, чтобы сделать Армению страной закона и справедливости, правды и ценностей, и мы ни на один миллиметр не отступим от этой миссии.

Это не значит, что в современной Армении больше нет незаконных действий, случаев нарушений прав, даже взяточничества и насилия. Такие случаи, к сожалению, еще есть и могут быть. Но каждый гражданин должен быть уверен на сто процентов, что правительство, премьер-министр являются не сторонником или координатором каких-либо незаконных действий, а их противником и антиподом.

В борьбе с беззаконием, нарушением прав, злоупотреблениями и раскрытием совершенных правящей элитой преступлений мы обязательно одержим победу, потому что народ и правительство едины, а такое единство непобедимо и непоколебимо.

И для того, чтобы выразить наше единство, нашу приверженность справедливости, законности, демократии и защите прав, сегодня, в 18:30, я приглашаю всех вас провести шествие от площади Свободы к памятнику Мясникяну. Этим шествием мы воздадим дань уважения жертвам 1 марта, жертвам всех политических убийств и скажем свое решительное нет насилию, несправедливости, беззаконию, коррупции, избирательным фальсификациям и нарушениям прав.

И, следовательно, да здравствует свобода, да здравствует Республика Армения, да здравствует Республика Арцах, да здравствуем мы и наши дети, которые живут и будут жить в Свободной и Счастливой Армении.

Дорогие соотечественники,

Сегодня весна. И эту весну в Армению привели именно вы!»

После президентских выборов в феврале 2008 года, на которых, согласно официальным данным, победу одержал тогдашний премьер Серж Саргсян, в Ереване начались массовые акции протеста. Рано утром 1 марта 2008 года полицейские напали на ночевавших на площади Свободы в Ереване оппозиционных демонстрантов, которые выражали свой протест против официальных результатов президентских выборов. Позже в тот же день на площади возле памятника Александру Мясникяну и в ее окрестностях между протестующими и силовиками произошли столкновения, в результате которых 10 человек погибли, сотни получили ранения. Действующим президентом в это время был Роберт Кочарян. Одним из лидеров оппозиционного движения был нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян. После события 1 марта 2008 года Пашинян был арестован, а позже приговорён к семи годам лишения свободы. В 2011 году, проведя в заключении около двух лет, Пашинян вышел на свободу по амнистии.

После прихода к власти в мае 2018 года Никола Пашиняна расследование «дела 1 марта» сдвинулось с мёртвой точки. Обвинения в насильственном свержении конституционного строя были предъявлены Роберту Кочаряну, который находится под арестом, экс-министрам обороны Микаэлу Арутюняну и Сейрану Оганяну, бывшему Генсеку ОДКБ Хачатурову.