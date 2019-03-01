Минск, 1 марта, 2019, 13:11 — ИА Регнум. Критику Лукашенко в российских СМИ он воспринимает как информационную атаку на белорусов. Об этом заявил сегодня, 1 марта, Александр Лукашенко в ходе мероприятия «Большой разговор с президентом».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Отвечая на вопрос об информационной безопасности Белоруссии информационных атаках на неё, комментируя «антибелорусские нападения», обвинения в «принудительной белорусизации» и дерусификацией, Лукашенко сказал: «В нашем царстве не всё хорошо».

«Нормально россияне к нам относятся — почему мы должны в них камни бросать?», — задал он вопрос корреспонденту польской радиостанции.

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«Конструктива у нас не хватает, чтобы противостоять тому, что с Запада и Востока», — отметил Лукашенко, комментируя возможности противодействия информационным атакам на официоз.

Он также отметил несправедливость распространённом в экспертном сообществе утверждения «Лукашенко перехватил лозунг белорусской оппозиции», отметив: «Я президент, первый президент Белоруссии, а не кто-то!».

«То, что сегодня развязана информационная война — в мире развязана война и дай Бог, чтобы она не переросла в горячую войну», — сказал он.

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Лукашенко пообещал совершенствовать государственную концепцию информационной безопасности, «ужесточить её». Эта задача тем более актуальна, по его словам, чем ближе президентская и парламентская кампании в постсоветской республике. Сроки этих кампаний он не назвал.

Отвечая на вопрос корреспондента польской радиостанции об информационной безопасности, Лукашенко внезапно переключился на бывшего активиста русофобского праворадикального движения «Белорусский народный фронт» Валентина Голубева и стал ему рассказывать о суверенитете. Ни Голубев, ни корреспондент польской радиостанции не посмели вмешаться в монолог.

Спустя примерно полчаса Лукашенко призвал польского журналиста возвращаться в Белоруссию и прекратить нападки на Россию, отметив: «Не надо нам своими руками разрушать страну».

Корреспондент польской радиостанции все же смог снова получить доступ к микрофону и вернул Лукашенко в проблемное поле своего изначального пространного выступления, получив такой ответ: «Нам надо идентичность — нам надо показывать и выкристаллизовывать».

Белорусы «хоть русские со знаком качества, но отличаются от россиян», уверен Лукашенко. По его мнению, сейчас синтезом идентичности белорусов занимаются какие-то сетевые маргиналы. И снова Лукашенко ушёл от темы вопроса — в нефтегазовую проблематику отношений с Россией.

«Надо с нами просто сотрудничать по-человечески и никогда Белоруссия не будет в отрыве от России — никогда!», — заявил Лукашенко.

Он обрушился с критикой на российские «сайты», заявив: «Они проводят явную антибелорускую политику!».

По мнению Лукашенко, что-то нехорошее связано с публикациями на этих сайтах по теме казачества. Он также отметил, что кому-то на это надо реагировать (не уточнив, кому и как).

Попутно он через корреспондента польской радиостанции сообщил русофобствующим националистам в Белоруссии о том, что на минском стадионе они своё очередное мероприятие не проведут. Лукашенко сообщил, что в их распоряжении — пустырь для выгула собак близ минской площади Бангалор (переименованная площадь Горького в честь индийского города-побратима).

«На стадионе «Динамо» этого не будет, — сказал он. — Давайте собираться на Бангалор. Столетие отпраздновали — хватит».