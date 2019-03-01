Кабул, 1 марта, 2019, 14:40 — ИА Регнум. 28 февраля президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани заявил, что необходимо обеспечить защиту прав женщин в мирном процессе.

(сс) ArmyAmber Женщины Афганистана

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Ашраф Гани сделал это заявление в ходе своего выступления на мероприятии в Кабуле, на котором присутствовало около двух тысяч женщин со всей страны

Президент Афганистана также заявил, что вопросу защиты прав женщин будет уделено особое внимание в ходе предстоящей Лойи Джирги, всеафганского национального собрания.

Ашраф Гани отметил, что единство Афганистана основывается на силе его женщин.

Глава государства также сказал, что женщины больше не являются жертвами решений по будущему Афганистана, добавив, что никто не может навязать Афганистану мир, и соглашение, которое не будет гарантировать долгий мир, должно быть отвергнуто.

Ашраф Гани подчеркнул необходимость проведения президентских выборов, что покажет в дальнейшему укрепление демократической системы.