Кишинёв, 1 марта, 2019, 13:01 — ИА Регнум. В МИД России рассчитывают, что «будущее правительство Молдавии будет представлять интересы всего населения страны». Об этом заявила на брифинге в Москве 1 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ИА REGNUM.

Kremlin.ru Игорь Додон

По ее словам, за парламентскими выборами в Молдавии 24 февраля следили около 3 тыс. наблюдателей от различных международных структур, включая Межпарламентскую ассамблею и Исполком СНГ. «По их оценкам, хотя определенные сбои и недочеты имели место, в целом избирательный процесс соответствовал общепринятым стандартам», — сказала Захарова.

Говоря о том, как будут развиваться двусторонние отношения с Молдавией по итогам выборов, она подчеркнула, что официальные итоги выборов будут объявлены в ближайшее время, а в Москве «безусловно всегда исходят из того, что будет превалировать конструктивная линия в отношениях с Российской Федерации». «На мой взгляд, это обоюдовыгодно», — добавила представитель МИД РФ.

Отметим, что в ближайшие выходные президент Молдавии Игорь Додон впосетит в Москву. Визит заявлен, как частный, но эксперты и наблюдатели в Молдавии уверены, что Додон едет обсуждать результаты молдавских выборов и планы по созданию коалиции.

Самым вероятным сценарием в Молдавии сейчас является создание коалиции между Демпартией Владимира Плахотнюка и Партией социалистов Игоря Додона. Другим вариантом является роспуск парламента и проведение досрочных парламентских выборов, если партии не смогут сформировать большинство и утвердить правительство.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам парламентских выборов в Молдавии поддержанная Москвой Партия социалистов получила 35 мандатов, правящая Демпартия, на лидера которой Владимира Плахотнюка в России заведено два уголовных дела, — 30 мандатов, оппозиционный блок ACUM — 26, партия «Шор» — семь. Еще три места получили независимые кандидаты, близкие к Демпартии.