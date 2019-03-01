Каир, 13 июня, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Давление на арабские страны оказывает Запад, пытаясь заставить их голосовать против России из-за спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом 13 июня заявил генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт в интервью египетскому телеканалу Sada el-Balad.

Заседании Лиги арабских государств. Каир

«Западный мир оказывает на нас давление: «Голосуйте вместе с нами. Выступайте против российской позиции. Осуждайте ее"», — сказал он.

При этом Абу аль-Гейт добавил, что, по его мнению, такое давление западных стран преследует своей целью «окружение России».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чешский экономист Илона Швигликова написала, что Россия будет радоваться высоким из-за нефтяного эмбарго Евросоюза ценам на нефть, так как сможет в результате этого получать дополнительный доход.