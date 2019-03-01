Санкт-Петербург, 1 марта, 2019, 13:03 — ИА Регнум. Массовая эвакуация из общественных зданий, которая уже вторую неделю происходит в Петербурге, провоцируется злоумышленниками из-за рубежа — из-за границы поступает 98% таких угроз. Город всеми силами противостоит этим преступным действиям и справится с ситуацией. Об этом заявил журналистам 1 марта врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

Напомним, с середины февраля угрозы поступают ежедневно в отношении школ, вузов, больниц, социальных учреждений, торговых и развлекательных комплексов, объектов инфраструктуры, административных и даже жилых зданий.

«Ежедневно поступает от 30 до 80 сообщений, они идут из-за границы <…> Наши спецслужбы работают, пытаются это прекратить, но основной вал сообщений идет из-за границы. Но мы справимся, выдержим. Просто так город не сдастся», — сказал Александр Беглов, слова которого приводит «Петербургский дневник».

Он также обратился к жителям Петербурга, которые тоже встречаются среди «телефонных террористов», со словами, «чтобы они перестали это делать».

«Нам сегодня непросто, людей приходится эвакуировать, срываются занятия», — признал остроту проблемы Александр Беглов.

Как сообщают жители в соцсетях, в пятницу, 1 марта, эвакуации людей после угроз о «заминировании» продолжились. Они затронули уже более 15 школ.

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Как сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе злоумышленники, помимо прочего, пытались дезорганизовать работу транспорта, угрожали объектам Водоканала и даже зданию УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти на Литейном проспекте.