Исламабад, 1 марта, 2019, 14:33 — ИА Регнум. В контролируемом Пакистаном Азад Кашмире проводится операция по частичной эвакуации местного населения с территорий в непосредственной близости от Линии контроля.

Abdul Samad Abbasi Музаффарабад. Пакистанская часть Кашмира

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, в долине реки Джелум также отменили экзамены и школьные уроки до 3 марта. В районе Линии контроля также было приостановлено интернет-соединение. Все граждане из опасных районов размещаются в специальном лагере, развернутом в Колледже Хаттиан Бала.

27 февраля ВВС Пакистана провели воздушную операцию над территорией индийского штата Джамму и Кашмир. По данным пакистанских военных, в воздушном бою было сбито два индийских истребителя МиГ-21, один индийский пилот попал в плен. Ранее, 26 февраля, по подтвержденным данным, самолеты индийских ВВС нарушили воздушное пространство Пакистана в рамках санкционированной Нью-Дели военной акции. Индия обвиняет Пакистан в подготовке теракта 14 февраля в штате Джамму и Кашмир, жертвами которого стали 45 человека.