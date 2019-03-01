Минск, 1 марта, 2019, 12:54 — ИА Регнум. «Россияне и белорусы — близкие. Я бы даже рискнул сказать, что они братья», — заявил сегодня, 1 марта, Александр Лукашенко в ходе мероприятия «Большой разговор с президентом».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Мы родные люди, мы не партнёры, мы обречены сотрудничать и жить вместе, — поведал Лукашенко о российско-белорусских отношениях. — Нас там не ждут — пример Украины. Нас могут использовать против России, а мы не хотим этого использования».

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Пропагандистское мероприятие с обширным представительством чиновников и находящихся на содержании «экспертов» началось в 10.30, ответ на первый вопрос занял у Лукашенко почти час. На мероприятие приглашены представители русофобских кругов, соучастники политических репрессий и увлекающиеся пропагандой терроризма. В частности, присутствует актив «Товарищества белорусского языка» (ТБМ) и спарринг-партнёр бессменного белорусского лидера — председатель этого товарищества Елена Анисим.

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Польша намерена потратить на оборону $50 млрд и это беспокоит руководство Белоруссии, отметил Лукашенко. Он призвал журналистов сообщать о таких фактах и быть объективными.

Лукашенко отметил уникальный транзитный статус Белоруссии на транспортных артериях между Востоком и Западом. По его словам, «нет такой страны, которая предоставила бы столько свобод для предпринимательства».