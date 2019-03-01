Иерусалим, 1 марта, 2019, 14:42 — ИА Регнум. 28 февраля юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит огласил свое решение о причастности действующего премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху к коррупционным делам. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, главе израильского правительства будет вынесено обвинение сразу по трем уголовным делам.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Известно, что по делу о незаконных подарках от бизнесменов («дело 1000») Нетаньяху предъявят обвинение в обмане общественного доверия. При этом причастность к данному коррупционному скандалу израильского бизнесмена Арнона Мильчена доказана не была.

Кроме того, по делу о переговорах с владельцем медиаконцерна «Едиот Ахронот» Арноном Мозесом («дело 2000») Нетаньяху вновь обвиняется в обмане общественного доверия. Самому Мозесу предъявят обвинение в даче взятки.

Наконец, по делу о телекоммуникационной компании Bezeq и медиа-портале Walla («дело 4000») главу израильского правительства обвиняют во взяточничестве и обмане общественного доверия. При этом по данному делу сняты обвинения с супруги премьера Сары Нетаньяху, а также с их старшего сына — Яира Нетаньяху.