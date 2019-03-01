Украина, 26 апреля, 2006, 12:07 — ИА Регнум. Председатель Львовской областной государственной администрации (ЛОГА) Петр Олейник считает, что за решением ОАО " Западэнерго " об отказе от львовского угля стоит "колоссальная бестолковость государственного предприятия (ГП) " Уголь Украины ", который является единственным регулятором потоков угля на Украине". Об этом сегодня, 26 апреля, в комментарии корреспонденту ИА REGNUM во Львове заявил губернатор Львовской области.

"Нас не устраивает, что сегодня таким методом принимаются решения. Кстати, Антимонопольный закон запрещает иметь безальтернативного регулятора потоков угля или любой другой продукции. Это последний месяц, когда мы работаем с "Углем Украины". Отныне напрямую будем заключать соглашения с "Западэнерго" и без государственного посредника будем грузить уголь на электростанции", - отметил Олейник. "Перевозка одной тонны угля с Луганска или Донецка на 10 долларов увеличивает ее цену. Для донецкого угля нужно искать другие рынки сбыта, они есть в Европе (что касается антрацитных групп), а также на наших металлургических и коксохимкомбинатах", - отметил львовский губернатор.

Олейник также рассказал, что за год ЛОГА удалось исправить крайне сложную ситуацию в горной отрасли Львовщины. "Мы полностью возместили задолженность по заработной плате подземным работникам, значительно уменьшили долги или довели их до минимума на предприятиях угольной отрасли, на шахтах. Кроме того, мы смонтировали новые лавы, начали наращивать объемы выработки, делаем серьезное качество угля. И здесь, в момент подъема нашей кампании, нам подрезают крылья - отгрузки угля на нашу же электростанцию уменьшают вдвое: было 180 тысяч, стало - 91 тысяча тонн. Состоянием на сегодня нам некуда отгружать уголь, а уголь привозят с Донецка, Луганска", - отметил губернатор. "Я убежден, что здравый смысл победит. Я послал телеграмму на имя премьер-министра Украины Еханурова , министра энергетики Плачкова , при моей инициативе премьер провел соответствующее совещание. За 3-4 дня этот вопрос будет решен. Я не допущу разрушения экономики края", - заверил Олейник. Напомним, 21 апреля в комментарии корреспонденту ИА REGNUM во Львове помощник генерального директора ГП " Львовуголь " по общим вопросам Николай Бродэр сообщил, что "шахты "Львовуголь" под угрозой закрытия, поскольку ОАО "Западэнерго" отказался покупать уголь у горняков Львовщины". "Энергетики ОАО "Западэнерго" отказались от нашего угля. Они мотивируют это тем, что им не нужен наш уголь. Но при этом продолжают работать Бурштинская и Добротворская ТЭЦ (самые крупные потребители львовского угля). Вместо этого энергетики заявили, что будут покупать уголь в других регионах Украины. Нам и так не хватает средств, а здесь еще и практически не будет, кому поставлять уголь. Без реализации явной становится угроза остановок всех наших шахт", - отметил Бродер. По словам Бродера, горняки ГП "Львовуголь" и профсоюзы намереваются пикетировать ОАО "Западэнерго".