Украина, 26 апреля, 2006, 12:07 — ИА Регнум. Председатель Львовской областной государственной администрации (ЛОГА) Петр Олейник считает, что за решением ОАО "Западэнерго" об отказе от львовского угля стоит "колоссальная бестолковость государственного предприятия (ГП) "Уголь Украины", который является единственным регулятором потоков угля на Украине". Об этом сегодня, 26 апреля, в комментарии корреспонденту ИА REGNUM во Львове заявил губернатор Львовской области.
"Нас не устраивает, что сегодня таким методом принимаются решения. Кстати, Антимонопольный закон запрещает иметь безальтернативного регулятора потоков угля или любой другой продукции. Это последний месяц, когда мы работаем с "Углем Украины". Отныне напрямую будем заключать соглашения с "Западэнерго" и без государственного посредника будем грузить уголь на электростанции", - отметил Олейник. "Перевозка одной тонны угля с Луганска или Донецка на 10 долларов увеличивает ее цену. Для донецкого угля нужно искать другие рынки сбыта, они есть в Европе (что касается антрацитных групп), а также на наших металлургических и коксохимкомбинатах", - отметил львовский губернатор.
Олейник также рассказал, что за год ЛОГА удалось исправить крайне сложную ситуацию в горной отрасли Львовщины. "Мы полностью возместили задолженность по заработной плате подземным работникам, значительно уменьшили долги или довели их до минимума на предприятиях угольной отрасли, на шахтах. Кроме того, мы смонтировали новые лавы, начали наращивать объемы выработки, делаем серьезное качество угля. И здесь, в момент подъема нашей кампании, нам подрезают крылья - отгрузки угля на нашу же электростанцию уменьшают вдвое: было 180 тысяч, стало - 91 тысяча тонн. Состоянием на сегодня нам некуда отгружать уголь, а уголь привозят с Донецка, Луганска", - отметил губернатор. "Я убежден, что здравый смысл победит. Я послал телеграмму на имя премьер-министра Украины Еханурова, министра энергетики Плачкова, при моей инициативе премьер провел соответствующее совещание. За 3-4 дня этот вопрос будет решен. Я не допущу разрушения экономики края", - заверил Олейник. Напомним, 21 апреля в комментарии корреспонденту ИА REGNUM во Львове помощник генерального директора ГП "Львовуголь" по общим вопросам Николай Бродэр сообщил, что "шахты "Львовуголь" под угрозой закрытия, поскольку ОАО "Западэнерго" отказался покупать уголь у горняков Львовщины". "Энергетики ОАО "Западэнерго" отказались от нашего угля. Они мотивируют это тем, что им не нужен наш уголь. Но при этом продолжают работать Бурштинская и Добротворская ТЭЦ (самые крупные потребители львовского угля). Вместо этого энергетики заявили, что будут покупать уголь в других регионах Украины. Нам и так не хватает средств, а здесь еще и практически не будет, кому поставлять уголь. Без реализации явной становится угроза остановок всех наших шахт", - отметил Бродер. По словам Бродера, горняки ГП "Львовуголь" и профсоюзы намереваются пикетировать ОАО "Западэнерго".
Комментируя эту ситуацию корреспонденту ИА REGNUM во Львове начальник отдела угольной промышленности Главного управления промышленности и развития инфраструктуры ЛОГА Роман Горошко заявил: "В Министерстве угольной промышленности и ГП "Уголь Украины" сидят донецкие, которые лоббируют интересы ГП "Донецкуголь". "ГП "Уголь Украины", директором которого является представитель Донецка Игорь Алипов, закупает уголь у всех угольных предприятий Украины и продает его энергетическим компаниям. Каким-то образом в этом месяце вышло так, что ГП "Уголь Украины" закупило больше угля из донецкого региона. Вместо этого ГП "Львовуголь" остается практически без реализации своего угля", - заявил начальник отдела угольной промышленности. По мнению Горошко, такое положение вещей можно объяснить тем, что руководство Министерства угольной промышленности Украины и ГП "Уголь Украины" - выходцы с Донбаса, которые лоббируют интересы ГП "Донецкуголь". Руководство ЛОГА и ГП "Львовуголь" направили ряд писем в адрес Минтопливэнерго Украины, Министерства угольной промышленности, ГП "Уголь Украины" и Кабмина Украины. В состав ГП "Львовуголь" входит 9 шахт. Генеральный директор холдинга "Львовуголь" - Владимир Гарбузяк. Его было назначено на эту должность в марте прошлого года. Тогда же он заявил, что экономически сбалансировать предприятие позволила бы возможность "давать на наши ТЕС 100-105 тысяч тонн угольного концентрата на год", благодаря чему шахтеры могли бы зарабатывать 23-25 млн. грн. ежегодно. Тогда внешняя кредиторская задолженность холдинга составляла 328 млн. грн, недоимка в бюджет - 168 млн. грн.