Киров, Калужская область, 1 марта, 2019, 12:42 — ИА Регнум. В Калужской области расследуют уголовное дело по факту убийства 36-летнего жителя деревни Новоселки Кировского района. Сообщение об убийстве поступило в правоохранительные органы 24 февраля.

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Как сообщил 1 марта корреспонденту ИА REGNUM следователь Кировского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Денис Амелин, на месте происшествия было установлено, что погибший проживал вместе со своим 55-летним отчимом. Со слов отчима, в ночь с 23 на 24 февраля 2019 года он поссорился в пасынком, конфликт перерос в драку, в ходе которой старший из мужчин, нащупав топор, нанес потерпевшему не менее десяти ударов. Потерпевший скончался на месте.

Судом по ходатайству следователя подозреваемому в убийстве избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу проведены необходимые следственные действия, в том числе проверка показаний обвиняемого на месте происшествия, назначены экспертизы. Злоумышленнику предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.