Пхеньян, 1 марта, 2019, 14:14 — ИА Регнум. Во время саммита глав КНДР и США, который завершился во Вьетнаме, Ким Чен Ын впервые пообщался с иностранными журналистами. Лидер Северной Кореи коротко ответил на несколько вопросов, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Накануне открытия второго дня переговоров, когда Дональд Трамп и Ким Чен Ын готовились произнести вступительное слово, к лидеру КНДР обратился один из американских журналистов с вопросом о том, уверен ли Ким Чен Ын в успешных результатах саммита. В свою очередь, глава КНДР ответил, что настроен оптимистично, хотя говорить о результатах преждевременно.

После завершения закрытых переговоров к Ким Чен Ыну обратился уже другой журналист из Вашингтона, который поинтересовался, готов ли господин Ким осуществить ядерное разоружение. «Если бы я не был готов к денуклеаризации, я бы сюда не приехал», — ответил Ким Чен Ын. А на вопрос о конкретных шагах по денуклеаризации, лидер Северной Кореи заявил, что именно они и являются предметом обсуждения.

Следующий вопрос касался соблюдения прав человека в КНДР, однако журналистов перебил президент США.

Несмотря на длительную подготовку к саммиту и долгие переговоры, сторонам не удалось прийти к консенсусу и выступить с совместным заявлением или подписать какое-либо соглашение. Впрочем, саммит все равно стал во многом символичным и был необходим для продолжения мирного процесса на Корейском полуострове, считают эксперты.