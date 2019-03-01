Москва, 1 марта, 2019, 12:30 — ИА Регнум. Для отечественного валютного рынка самая актуальная тема сейчас это будущие санкции в отношении России со стороны США. Причем в законопроекте содержится несколько неприятных для России пунктов, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Основное — это запрет инвестиций в новые выпуски государственных ценных бумаги, запрет на участие в разработке нефтяных месторождений. Фактически если законопроект будет принят это станет сильным прямым ударом по экономике РФ», — считает эксперт.

На этом фоне рубль сейчас будет оставаться под давлением. До решения по санкциям текущее напряжение на отечественном валютном рынке сохранится. Валютная пара доллар/рубль будет консолидироваться в широком диапазоне 65 — 68. В долгосрочной перспективе рубль продолжит снижаться.

«В остальном у рубля, напротив, значительная поддержка в виде дорогой нефти, а также роста активов EM на фоне прогресса в переговорах между США и Китаем», — полагает Капустянский.

Читайте также: Рубль «удерживается на плаву», но риски сохраняются