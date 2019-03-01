Санкт-Петербург, 1 марта, 2019, 12:30 — ИА Регнум. Жительница города Махачкалы скончалась на борту самолета, летевшего в Санкт-Петербург. Погибшая страдала онкозаболеванием и летела в Северную столицу на лечение, пишет «Интерфакс-Юг».

(сс) Erwan Hesry В салоне самолета

Трагедия произошла накануне, 28 марта, на борту воздушного судна авиакомпании «Победа». После посадки в аэропорту Санкт-Петербурга стюардесса решила, что погибшая спит, и попытались разбудить её. Однако выяснялось, что женщина мертва.

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