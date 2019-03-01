Санкт-Петербург, 1 марта, 2019, 12:29 — ИА Регнум. В Петербурге бездомные люди смогут встать в очередь на жилье. Соответствующие поправки в закон о специализированном жилищном фонде и в Социальный кодекс поддержали 1 марта в городском парламенте на заседании комитета по законодательству, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

Согласно документу, лица без определенного места жительства могут встать на учет в органах соцзащиты, и тогда им предоставят жилье не менее 6 кв. метров на человека.

Кроме того, депутаты намерены расширить перечень случаев, когда бездомным бесплатно оказывают паллиативную помощь, добавив в список «разновидности буллезного эпидермолиза и муковисцидоза», которыми бездомные часто страдают.

«Бездомными люди становятся по самым разным причинам. Достаточно лишиться документов и денег, стать жертвой недобросовестных работодателей или мошенников. Человек неделю погостит у одного друга, ещё неделю — у другого, третьего, а после окажется на улице», — заметил единоросс Денис Четырбок.

По данным общественных организаций, реальное число бездомных в Петербурге приближается к 50 тыс. человек. Депутатскую инициативу поддержала благотворительная общественная организация помощи бездомным «Ночлежка».