Москва, 1 марта, 2019, 12:25 — ИА Регнум. После месячного январского застоя февраль дал хорошую волатильность на нефтяном рынке. По итогам февраля нефть марки WTI выросла на $6 с минимумов начала февраля, а Brent порадовала ростом аж на $7, что не может не радовать, поскольку средний месячный диапазон января по нефти Brent составил $3, заявила корреспонденту ИА REGNUM трейдер-аналитик компании «ФинИст» Ирина Ланис.

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«Чего ждать в марте от черного золота? Накануне нововведенные санкции США по отношению к поставкам нефти из Венесуэлы заставили искать новые пути сбыта, таким образом увеличив экспорт венесуэльской нефти в Европу и Индию», — отметила эксперт.

Однако, согласно подсчетам компании, которая отслеживает судоперевозки, показатель перевозок нефти из Венесуэлы сократился до 1,1 млн баррелей в сутки, что на 247 тыс. баррелей меньше предыдущих показателей. В то время как поставки в США сократились более чем в три раза, то есть на 335 тыс. баррелей в день.

«Попытки восстановить экспортные объемы не привели к желаемым результатам, что окажет положительное влияние на нефтяные котировки в марте.

В связи с этим цены на нефть будут стремиться вверх, к $70,50 за баррель нефти марки Brent и $59,50 за нефть WTI. Таким образом, нефтяной рынок продолжит радовать волатильностью и в марте», — считает Ланис.

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