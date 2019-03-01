Москва, 1 марта, 2019, 12:58 — ИА Регнум. США могут снять «секторальные санкции» с КНДР, но не все сразу, а сделав исключения для некоторых проектов. Об этом 1 марта корреспонденту ИА REGNUM рассказал профессор сеульского университета «Кунмин» Андрей Ланьков.

Иван Шилов ИА REGNUM США и КНДР

«США могут в итоге действительно снять «секторальные санкции», но не все скопом и оптом, а просто сделать так называемые исключения для некоторых проектов, — заявил он. — При этом речь идёт в первую очередь о проектах с участием третьих стран, прежде всего Южной Кореи. Например, представимо, что США согласятся на то, что Совбез ООН перепишет существующие решения таким образом, что Южная Корея получит возможность развивать туристские проекты с Северной Кореей. Не исключено, что Южной Корее в порядке исключения разрешат возобновить работу Кэсонского промышленного комплекса, находящегося на территории КНДР. Иначе говоря, американская позиция будет такова: «Поскольку Сеул хочет развивать контакты с КНДР и субсидировать их из своего бюджета, мы не возражаем».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам президента США Дональда Трампа, Северная Корея на переговорах в Ханое просила США о снятии санкций, однако американская сторона на такой шаг не пошла, потому что лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности провести ядерное разоружение в отдельных районах территории КНДР, но не во всех, где хотели бы США.