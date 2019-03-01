Калуга, 1 марта, 2019, 12:21 — ИА Регнум. В Калужской области в 2018 году было выдано более 12 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 24,8 млрд рублей. Это треть всех предоставленных жителям региона кредитных средств. Об этом 1 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-секретарь отделения ГУ Банка России по Калужской области Кристина Федечкина.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

По её словам, по сравнению с 2017 годом количество предоставленных населению области кредитов на жилье выросло на 3 тыс. 421 штуку, а объем в суммарном выражении увеличился в 1,5 раза.

Средний срок ипотечного кредитования в Калужской области по итогам 2018 года составил 16,5 лет. Средняя сумма кредита — 2,1 млн рублей .

Напомним, что на начало 2019 года на территории Калужской области действовало три региональных банка, четыре филиала банков, головные организации которых находятся в других регионах, а также 196 внутренних структурных подразделения кредитных организаций (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы, операционные кассы вне кассового узла).