Москва, 1 марта, 2019, 13:01 — ИА Регнум. Южная Корея надеялась, что по итогам переговоров президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном ей удастся возобновить экономические отношения с Пхеньяном. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 марта рассказал профессор сеульского университета «Кунмин» Андрей Ланьков, комментируя неутешительные итоги ханойского саммита прошедшего 27 и 28 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

«Вообще больше всего проиграла Южная Корея, которая всерьёз рассчитывала на возобновление экономического взаимодействия с Севером в ближайшие недели и месяцы, — сказал Ланьков. — Даже последние назначения в южнокорейском правительстве были продиктованы этими соображениями. Заниматься Северной Кореей, например, недавно назначили человека, который вообще по образованию экономист и по опыту специалист в области международной торговли и финансов. Причина очевидна — ожидали, что будет много экономических действий, и нужно будет решать массу связанных с этим вопросов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп поделился с главами правительств Японии и Южной Кореи впечатлениями о проведенных в Ханое переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом 28 февраля журналистам рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По словам Сары Сандерс, обсуждение этого вопроса проходило по телефону и разговор с каждым из глав государств продолжался от 10 до 15 минут.

Президент США рассказал своим собеседникам о прошедших встречах с Ким Чен Ыном и руководством Вьетнама и пообещал продолжать диалог с КНДР в тесной координации с союзниками.