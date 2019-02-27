Красноярск, 1 марта, 2019, 12:20 — ИА Регнум. В первый день весны специалисты компании «Краском» запустили в тестовом режиме фонтан в русле Енисея, сообщает 1 марта пресс-служба предприятия.

Http://www.kraskom.com Речной фонтан в Красноярске

Проверка оборудования фонтана и приведение его в рабочее состояние продолжалась несколько дней. Отмечается, работа в тестовом режиме позволит настроить высоту струй.

«В день открытия Всемирной зимней Универсиады — 2019, 2 марта, компания «Краском» сделает подарок всем горожанам и гостям города, которые приехали в Красноярск из самых разных уголков земного шара», — говорится в сообщении.

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С 14:00 до 23:00 по местному времени в районе острова Посадный будут запущены фонтаны прямо в русле Енисея. Будут работать все шесть форсунок. А в 18:00 высокие струи воды подсветят.

29-я Всемирная зимняя Универсиада 2019 года — первые в истории России зимние Студенческие игры. На соревнованиях разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Универсиада пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта.