Санкт-Петербург, 1 марта, 2019, 12:19 — ИА Регнум. На петербургском участке скоростной автотрассы М-11 Москва — Санкт-Петербург уже идет оборудование пунктов оплаты за проезд. Они появятся в месте примыкания М-11 к Кольцевой автодороге (КАД) Петербурга.

Mos-spb.com Развязка на М-11

«Взимание платы подразумевает собой хоть и минимальные, но затраты времени на остановку автомобиля. Чтобы не было пробок, здесь широкое пространство для движения. Это 25 полос в двух направлениях, то есть здесь не ожидается пробок», — сообщил в эфире телекомпании «Санкт-Петербург» Александр Лаврентьев, начальник отдела по контролю за организацией работ компании, реализующей проект.

Как отмечают строители дороги, на участке Санкт-Петербург — Великий Новгород пропускная способность М-11 достигнет 26 тысяч автомобилей в сутки.

Из-за слабого грунта на этом приходилось дополнительно укреплять основание насыпи. А на 20-километровом участке трассы, проходящем в черте Санкт-Петербурга, пришлось переносить большое количество коммуникаций. Кроме того, в районе моста через реку Ижора были найдены археологические артефакты, из-за чего стройку пришлось временно останавливать.

Как сообщили в пресс-службе ООО «Магистраль двух столиц», транспортная развязкя на 684-м км — в месте пересечения М-11 с КАД Петербурга — находится в высокой степени готовности.

«Остается завершить обустройство дорожного покрытия, освещения и ограждения. Эти работы продолжат с наступлением весенне-летнего строительного сезона», — отметили строители.

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Трасса М-11 целиком должна быть введена в эксплуатацию в 2019 году. Ее протяженность от МКАД до КАД Петербурга составит 669 километров, а проезд между двух столиц займет в среднем не более шести часов. Расчетная скорость движения составит 150 км/час. Новая трасса будет иметь от двух до пяти полос в каждую сторону.

После того как трасса М-11 будет введена в эксплуатацию, федеральная трасса М-10 «Россия» станет бесплатным дублером новой платной автодороги.