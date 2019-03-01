Москва, 1 марта, 2019, 12:18 — ИА Регнум. Переписывание истории на украинский манер продолжается, главе МИД Украины не дают покоя лавры президента республики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мечты. Петр Порошенко

«Видимо, главе МИД Украины Павлу Климкину не дают покоя лавры его начальника — Петра Порошенко, назвавшего Великого князя Киевского Владимира «создателем средневекового европейского государства «Русь-Украина», — предположил Клинцевич.

Он указал на то, что «в средние века не было такого государства — Украина, да и само это название появилось лишь в конце XII века (впервые упоминается в Ипатьевской летописи от 1187 года) как производное от древнерусского слова оукраина — «пограничная область»».

"Наследницей Киевской Руси стала не Украина, существовавшая только в мозгу Павла Климкина, а Русское централизованное государство, которое сложилось в эпоху правления собирателя земли русской московского князя Ивана Великого», — сказал Клинцевич.

Глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для заявил, что Россия и Белоруссия произошли от Украины. Дипломат называет Украину «наследницей Киевской Руси», а появление России и Белоруссии объясняет отделением от нее.