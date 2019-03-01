Астана, 1 марта, 2019, 12:15 — ИА Регнум. Лыжник из Казахстана Алексей Полторанин не будет осужден на три года лишения свободы за употребление допинга, считает председатель комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта Казахстана Серик Сапиев, сообщает 1 марта издание Vesti.kz.

melanieschamboeck0 Лыжный спорт

По его словам, ранее арестованный Полторанин вышел на свободу и провел встречу с консулом Казахстана и руководством федерации лыжных гонок республики.

На вопрос, будет ли проведено внутреннее расследование по факту употребления лыжником допинга, Сапиев ответил, что в первую очередь необходимо переговорить с самим Полтораниным.

Напомним, 28 февраля СМИ Австрии сообщили, что Алексей Полторанин и два австрийских спортсмена Макс Хауке и Доминик Бальдауф, задержанные по подозрению в употреблении допинга, были отпущены после признательных показаний.