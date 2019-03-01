Москва, 1 марта, 2019, 12:11 — ИА Регнум. Во всех регионах России в 2019 году пройдет марафон «Заряжайся на здоровье». Его проведут активисты движения «Волонтеры-медики», сообщается на сайте Росмолодежь.

Николай Терещенко. Товарищи, на зарядку! 1952

Гражданам расскажут о различных факторах, влияющих на организм человека, и помогут приобщиться к ведению здорового образа жизни.

Марафон «Заряжайся на здоровье» пройдёт в девять этапов с марта по декабрь 2019 года. Участникам необходимо следить за заданиями в официальной группе «Волонтеры-медики» в соцсети «ВКонтакте» и выкладывать свои отчеты.

Принять участие в марафоне ЗОЖ могут все желающие, как в команде, так и индивидуально.

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