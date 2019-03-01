Элиста, 1 марта, 2019, 12:08 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о махинациях при строительстве жилья для детей-сирот в Калмыкии, сообщила 1 марта официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

Отмечается, что на одном из федеральных каналов был показан сюжет о том, что в регионе разгорается скандал вокруг жилья для детей-сирот. Так, активисты Общероссийского народного фронта выяснили, что дома для сирот строили по цене, которая выше рыночной в несколько раз, в результате чего дети не могут получить жилья в течение нескольких лет.

Кроме того, в сюжете говорится о завышении сметы одной из компаний, которой достался подряд на 16 млн рублей. Сейчас следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнила Петренко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд в Перми вынес приговор двум муниципальным чиновникам по уголовному делу о некачественном жилье для детей-сирот. Суд первой инстанции признал начальника и главного специалиста отдела департамента градостроительства и архитектуры мэрии виновными, в зависимости от роли каждого, в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями.

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