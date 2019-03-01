Скопье, 1 марта, 2019, 14:44 — ИА Регнум. Правительство Сербии постановило, что в дальнейшем при коммуникации со Скопье на официальном уровне будет использоваться название «Республика Северная Македония» или сокращенное название «Северная Македония».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Северная Македония

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», резолюция об использовании наименования «Республика Северная Македония» была принята на основании уведомления из Скопье о смене названия страны, отправленного всем государствам-членам ООН.

«Принимая во внимание тот факт, что Сербия имеет хорошие и развитые отношения с соседним государством и то, что смена названия страны произошла законным путем, правительство констатирует смену названия страны и при дальнейшей коммуникации будет использовать название «Республика Северная Македония» или кратко «Северная Македония», — сказано в уведомлении сербского правительства.

Напомним, с 12 февраля Республика Македония стала официально называться Республикой Северная Македония. Переименование страны положило конец противостоянию с Грецией по вопросу о названии страны, длившемуся почти 30 лет.