Москва, 1 марта, 2019, 13:06 — ИА Регнум. В отличие от других международных саммитов, встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, состоявшаяся в Ханое, была реальной попыткой договориться, а не спектаклем для широкой публики, считает профессор сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. Об этом он заявил 1 марта корреспонденту ИА REGNUM.

Ким Чен Ын и Дональд Трамп на саммите в Ханое

«Тут нужно ещё иметь в виду следующее обстоятельство — в большинстве случаев так называемые саммиты являются не более чем спектаклем для широкой публики, — сказал он. — Решения, которые там якобы принимаются, в действительности обсуждаются задолго до саммита на уровне экспертов и дипломатов среднего уровня, а потом дорабатываются на уровне министров и замминистров, в то время как президенты и премьеры с шумом и помпой подписывают уже давно подготовленные документы».

Такова стандартная практика, но в случае с КНДР, как полагает Ланьков, ситуация была иной.

«И Ким Чен Ын, и Трамп — оба предпочитают работать в необычном, хотя нельзя сказать, чтобы в исключительном стиле, — уверен востоковед. — Они хотят реально и напрямую обсуждать вопросы и намечать общие контуры решения проблем, а потом отдавать второстепенные вопросы на рассмотрение собственному аппарату. Это несколько необычный подход. Такой подход имеет свои преимущества, но также создаёт и немалую угрозу неудачи, которую мы и наблюдали. За короткие сроки главам государств довольно трудно договориться, ведь специалисты и эксперты, настроенные на переговоры, сидят и решают такие вопросы месяцами, а порой и годами».

Однако ничего катастрофического в Ханое, по мнению Ланькова, не произошло.

«Это, скорее, небольшое поражение КНДР, хотя многие в США сейчас в этом склонны видеть и своё поражение, — заметил он. — Я бы сказал, что это всё-таки поражение КНДР, но очень и очень маленькое. Есть большая вероятность того, что весь эпизод останется легким курьёзом в мировой дипломатической истории и не более того. Переговоры продолжатся и будут идти довольно долго. Впрочем, надо понимать, о чём на переговорах реально идёт речь. Хотя формально они идут о том, чтобы договориться о северокорейском ядерном разоружении, понятно, что никакого разоружения не будет. Однако переговоры, хотя и посвящены недостижимой цели, всё равно имеют смысл. Сам факт их проведения говорит о том, что стороны согласны на самоограничения. Например, пока идут дипломатические контакты, американцы не наращивают военное присутствие в регионе, а КНДР не проводит потенциально опасных испытаний».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын выступили за обоюдное открытие представительств своих стран в США и КНДР.

«Мы бы приветствовали такой шаг», — заявил Ким Чен Ын, отвечая на соответствующий вопрос журналистов перед началом переговоров в расширенном формате.

В свою очередь, Дональд Трамп отметил, что это «хорошая идея», а представительства необходимо открыть в «обе стороны».