Москва, 1 марта, 2019, 12:00 — ИА Регнум. Залповая стрельба ракетами атомного подводного крейсера «Юрий Долгорукий», вошла в официальный перечень рекордов Вооруженных сил РФ, сообщает 1 марта пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации.

Mil.ru Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» с атомного подводного ракетоносца «Юрий Долгорукий»

Первый в истории ВМФ России пуск четырех межконтинентальных баллистических ракет «Булава» был осуществлен 22 мая 2018 года. Стрельба велась из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. На преодоление расстояния более чем в пять тысяч километров ракетам потребовалось менее 14 минут. Все поставленные перед экипажем АПЛ задачи были выполнены.

Читайте также: Крейсер «Юрий Долгорукий» запустил четыре МБР «Булава» в Белом море

АПЛ «Юрий Долгорукий» построена специалистами «Севмаша» и передана в состав ВМФ в 2012 году. Предприятие принимало активное участие в подготовке атомохода к выходу в море.

Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов поздравил военнослужащих и вручил сертификаты об установленных рекордах командующим объединениями, командирам соединений и начальникам органов СФ. Как сообщает пресс-служба подразделения, из 22 рекордов ВС РФ 13 принадлежат подводному флоту, а достижение АПЛ «Юрий Долгорукий» признано наиболее значимым.