Грозный, 1 марта, 2019, 11:59 — ИА Регнум. Чечне на формирование комфортной городской среды в 2019 году будет выделено из федерального бюджета более 400 млн рублей. В республике в течение трех дней проходило всенародное обсуждение по вопросу выбора общественных пространств, которым требуется обновление в первоочередном порядке.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Гражданам был предложен для выбора 51 объект в городах Грозный и Аргун, в Гудермесском, Шалинском, Урус-Мартановском, Курчалоевском и Ачхой-Мартановском районах, сообщили ИА REGNUM 1 марта в пресс-службе главы и правительства региона.

Всего голосование проходило на 45 площадках в семи муниципалитетах региона. В обсуждении принимали участие жители Чечни в возрасте от 14 лет. Они выбрали те дворы и парки Чечни, которые будут отреставрированы и благоустроены уже в 2019 году. Итоги голосования подведут в министерстве строительства и ЖКХ региона.