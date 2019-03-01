Калуга, 1 марта, 2019, 11:57 — ИА Регнум. В Обнинске обвиняемой в регистрации иностранных граждан правозащитнице Татьяной Котляр доставили на дом уголовное дело. Об этом сообщила 1 марта корреспонденту ИА REGNUM Татьяна Котляр.

Уголовное дело

«Утром приехали двое полицейских и привезли мне домой моё обвинительное заключение в 15 томах — в двух огромных коробках. Чтобы мне самой его не таскать, так как эти коробки я физически не подниму», сказала калужская правозащитница.

Как уже сообщало ИА REGNUM, правозащитнице 26 февраля было предъявлено обвинение по 292 эпизодам фиктивных регистраций иностранных граждан и граждан РФ. Дело направлено в суд с обвинительным заключением. Это уже третье уголовное дело в отношении Татьяны Котляр. На этот раз её обвиняют в том, что она предоставила регистрацию (бескорыстно) в своей обнинской квартире гражданам Украины и Узбекистана, которые были вынуждены покинуть свои страны и переехать в Российскую Федерацию, а также гражданам России, которые не имеют своего жилья и не могут получить работу и медицинскую помощь и определить детей в школу.